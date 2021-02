Des Togolais bien couverts

Le projet d'appui à l'extension de la sécurité sociale au secteur informel a été lancé jeudi. Il bénéficie de l’appui technique du BIT (Bureau international du travail) et du soutien financier de l’Union européenne.

L’objectif est de permettre à terme à l’ensemble des intervenants du business informel de disposer d’une couverture santé.

Selon les études récentes, près de 4 millions de personnes pourraient en bénéficier.

‘Assurer un système de sécurité sociale pour tous veut dire donner accès aux soins médicaux et garantir un revenu, en particulier en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, d'accident de travail, de maternité ou de disparition du soutien de famille’, souligne Sergio Marinelli, chargé d'Affaires à la Délégation de l’UE à Lomé.

Et Gilbert Bawara, le ministre de la Fonction publique et du Travail, de rappeler que le secteur informel contribue pour une part très importante, à l'essor économique et à la création d’emplois.

L’économie informelle génère 50% du produit internet brut.