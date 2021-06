Encadrement du droit de grève

Les députés ont adopté mardi de nouvelles dispositions relatives au droit de grève.

Un cadre plus contraignant, même si il reste un droit fondamental.

Un préavis pourra être lancé (5 à 10 jours avant) à la seule condition que toutes les voies du dialogue dans l’entreprise (ou dans l’administration) ont été épuisées et dument constatées.

Un dispositif qui permettra les grèves sauvages.

Le code du travail fixe désormais des règles précises.

‘C’est l’aboutissement d’un processus de réforme en profondeur du code de travail qui a privilégié la concertation et l’écoute, particulièrement vis-à-vis des partenaires sociaux, notamment nos frères et sœurs membres des organisations syndicales’, a expliqué Gilbert Bawara, le ministre du Travail et de la Fonction publique.

Le gouvernement entend à la fois garantir la paix sociale tout en favorisant une dynamique syndicale.