Fin d'année sans réseau ?

C’est décidé. Le personnel de TogoCom sera en grève les 30 et 31 décembre. On ignore si les services de l’opérateur seront affectés. Cette période est propice à l’envoi de messages SMS et Whatsapp pour fêter la bonne année.

Plusieurs syndicats appellent à ce mouvement. Ils invitent les employés à refuser tout service minimum imposé.

Depuis des mois, le climat social est plombé. La direction et les syndicats n’arrivent pas à s’entendre sur l’amélioration des conditions de vie et de travail. Il est également question du paiement des arriérés

Autre grief à l’endroit des nouveaux propriétaires, ‘une désorganisation du travail qui entraine malheureusement, la mauvaise qualité du service à la clientèle’.

51% du capital de TogoCom a été racheté par la société malgache Axian il y a un an.