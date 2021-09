Gouvernance concertée

Une session extraordinaire du Conseil national du dialogue social (CNDS) s'est tenue mardi à Lomé.

Elle rassemblait des représentants ministériels et des syndicats de l'enseignement et de la Santé.

Une réponse aux doléances formulées par les uns et les autres.

Le gouvernement n’a aucune objection à donner satisfaction au plus grand nombre, mais en cette période de crise sanitaire, ce n'est pas Open bar.

A l’issue de la rencontre, un communiqué officiel a détaillé les annonces.

S’agissant du secteur de la santé, les résultats du récent concours médial seront publiés cette semaine. Près de 700 personnes devraient ainsi venir gonfler les effectifs. Les discussions vont se poursuivre pour répondre aux besoins prioritaires en personnels afin de résorber le déficit en personnel soignant.

Les autorités s’engagent à examiner la question des arriérés au personnel des équipes de prélèvement et d’intervention rapide, et à procéder à la mise en place d’un nouveau dispositif.

Des projets d’acquisition de scanners pour les CHU ont été dévoilés. Ils seront gérés dans le cadre d’un partenariat public-privé.

Le personnel soignant souhaite bénéficier d’un statut particulier. ‘Cette demande sera examinée de manière approfondie à l’issue de la refonte du statut général de la fonction publique, dont le processus est déjà amorcé’, précise le communiqué.

Les dispositifs d’accueil des malades du Covid seront accrus avec davantage de lits au CHR Lomé-Commune, dans les deux CHU de la capitale et la construction de neuf entités de prise en charge et le renforcement des ressources humaines.

Concernant l’éducation, à quelques semaines de la rentrée scolaire, là aussi le gouvernement a fait des annonces concrètes.

Les résultats du dernier concours de recrutement de fonctionnaires enseignants et de conseillers d’orientation seront connus dans quelques jours.

En ce qui concerne la question des primes spéciales ou ponctuelles, le gouvernement a réaffirmé sa volonté et l’engagement déjà acquis, et a souligné la nécessité d’examiner et d’opérationnaliser toute mesure relative aux primes ou aux revalorisations salariales de manière plus globale, à l’issue de la refonte du statut général de la fonction publique.

Le dialogue se poursuivra avec les acteurs du secteur de l’éducation afin d’examiner toutes les autres questions en suspend afin de rechercher les meilleures solutions pour tout le monde.

Un nouveau système d’allocation de départ à la retraite, équivalent à trois mois de salaire sera instauré et la réforme de la Caisse de Retraites du Togo (CRT) sera poursuivie et accélérée.

Enfin, indique le communiqué, la redynamisation du dialogue social connaitra une accélération et se traduira, entre autres, par la rénovation du CNDS, l’assainissement du paysage syndical sur la base de l’application effective des dispositions pertinentes du nouveau code du travail, l’accroissement de l’aide de l’Etat en faveur de l’éducation ouvrière, de la formation et du renforcement des capacités des organisations professionnelles de syndicats.

Lors des échanges, les pouvoirs publics ont déploré l’absentéisme, le manque d’assiduité et la faible qualité de l’accueil et des services dans les hôpitaux. Mais aussi les agissements et les comportements indélicats constatés de la part de certains enseignants et personnels d’encadrement, qui traduisent le non-respect de la déontologie et des règles éthiques.

Il est demandé aux agents publics des deux branches de faire preuve de plus d’engagement, de rigueur et de dévouement pour répondre aux attentes des usagers.