L'opérateur à l'épreuve de l'écoute

Rien ne va plus à Togocom depuis la privatisation de l’entreprise. C’est du moins ce qu’affirment les syndicats.

Les négociations avec la direction n’ont rien donné et l’on s’achemine vers une grève, a indiqué mercredi Georges Ahlonko Sanvée, secrétaire général du Syndicat libre des postes et télécommunications

‘L’employeur ne veut pas négocier, nous allons bloquer toute la machine de production’, a-t-il expliqué.

Mais les syndicats espèrent un arbitrage et la direction se veut confiante.

51% du capital de l’opérateur téléphonique est désormais la propriété du Groupe malgache Axian.

Il entend investir massivement pour moderniser le réseau 4G (et plus tard 5G) et offrir des débits rapides.