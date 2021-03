La nécessité d'un cadre concerté et cohérent

La politique nationale de l’emploi doit évoluer pour coller à la feuille de route gouvernementale (2020-2025) avec comme priorité une gestion axée sur les résultats.

Une politique nationale de l’emploi digne de ce nom doit avoir une vision et un cadre concerté et cohérent mettant en relation toutes les interventions en matière de politique de l'emploi et tous les intervenants – gouvernement, organisations de travailleurs et d’employeurs, institutions financières, industrie et autres groupes de la société civile – qui ont un rôle à jouer dans la réalisation des objectifs en matière d’emploi.

Le contenu d’une politique nationale de l'emploi touche nécessairement un large éventail de politiques économiques, sociales et du marché du travail qui influent tant du côté offre que demande du marché du travail, ainsi que l’interaction entre celles-ci.

Au Togo, cette stratégie est, par conséquent, étroitement liée à plusieurs thématiques, en particulier aux politiques actives du marché du travail, à la croissance économique riche en emplois, aux conditions de travail, à l’économie informelle, à l’emploi des jeunes et à l’égalité.