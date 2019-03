Le gouvernement s'apprête à réviser le code du travail

'Accorder plus de considération au sort des salariés'

Le conseil national du dialogue social (CNDS) s’est tenu vendredi sous la présidence du ministre de la Fonction publique, Gilbert Bawara.

Le CNDS est composé de représentants du gouvernement, des syndicats et du patronat.

Les discussions ont porté sur les différentes plateformes de revendications portées par les syndicats, les organisations professionnelles et les employeurs.

La question de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et des retraités a également été évoquée.

‘Il faudrait que nous apportions des améliorations à fois pour libérer les énergies en matière d'investissement et de climat des affaires. Nous devons aussi assurer davantage de protection et accorder plus de considération au sort des salariés’, a déclaré M. Bawara.

Selon le gouvernement, le code du travail contient un certain nombre d'insuffisances.

‘Nous allons faire évoluer le code du code du travail ; il sera accompagnée par une adoption de la convention collective interprofessionnelle et des conventions sectorielles', a précisé le ministre.