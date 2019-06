Le monde de l'entreprise doit apprendre à dialoguer

Le syndicat des employés et cadres de banques, des établissements financiers et des assurances du Togo (SYNBANK) exige la démission de deux dirigeants du groupe d’assurances NSIA qui exercent ‘sans permis de travail’ et la réintégration de 9 employés ‘abusivement licenciés’. Dans le cas contraire, 3 jours de grève auront lieu à partir de mardi.

‘Je lance un appel à la modération et à la responsabilité à tous ceux qui sont concernés, notamment les organisations syndicales pour que le préavis de grève ne débouche pas sur une grève effective demain ou après demain. Je lance un appel à mes frères et soeurs à surseoir à la grève (…) cela ne va pas dans notre intérêt', a déclaré lundi soir Gilbert Bawara, le ministre de la Fonction publique.

Une rencontre tripartite a eu lieu dans l’après-midi entre les responsables syndicaux, ceux de la NSIA et le gouvernement. Des discussions que le ministre qualifie de ‘franches et sincères'.

Il a reproché à la NSIA une absence de dialogue au sein de l’entreprise

‘S'il faut aller au licenciement, il faut veiller à ce que tous les droits sociaux et légaux soient respectés. Nous allons travailler étroitement avec les responsables de NSIA pour que les personnes ayant fait l'objet de licenciement bénéficient de tous les droits légaux', a indiqué le ministre.

Les services de l’Etat examineront également la situation de collaborateurs ne disposant pas de permis de travail préalable. Le tout dans un souci de respect de la légalité.

Reste à savoir si ces engagements auront convaincu le SYNBANK.