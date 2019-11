Mieux informé, mieux protégé

Le site officiel de la protection sociale a été lancé jeudi à l’initiative du ministère de la Fonction publique et de la protection sociale.

Le Togo s’est engagé il y a plusieurs années déjà dans une politique volontaire. Il a instauré une sécurité sociale pour les fonctionnaires et une assurance maladie pour les élèves du primaire baptisé ‘School Assur’. On peut également mentionner les filets sociaux pour les populations les plus défavorisées.

Il n’empêche. Une grande partie de la population n’a aucune couverture santé. Et les dépenses liées aux soins sont souvent insupportables, confie Fosca Giulidori, représentante adjointe de l'UNICEF au Togo.

Le site permettra l'accès des citoyens aux informations sur les différents programmes de protection sociale et aux partenaires de mieux cibler leurs interventions.