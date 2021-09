Réflexe corporatiste

Les enseignants ont fait part de leur déception après l’annonce du gouvernement d’octroyer des primes de façon globale au personnel de l’éducation et de la santé.

Ils auraient préféré bénéficier d’avantages spécifiques liés à leur profession.

Gilbert Bawara, le ministre de Ła Fonction publique, souligne que la crise sanitaire impose une nouvelle approche.

‘Nous encourageons nos frères et sœurs membres des organisations syndicales à ce que nous agissions dans le sens de la solidarité et de la cohésion et que nous sortions des logiques catégorielles et sectorielles’, a-t-il déclaré vendredi.

‘Dans ce contexte de pandémie, aucune catégorie ne s’en sortira toute seule ‘, a-t-il ajouté.