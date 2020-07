Sauvegarder les emplois, soutenir l'économie

Le conseil national du dialogue social (CNDS) a tenu jeudi sa première réunion de l’année en présence de Gilbert Bawara, le ministre de la Fonction publique, et du président du CNDS.

Cet organe est composé de représentants du gouvernement, des syndicats et du patronat.

Une rencontre qui intervient alors que le Togo est plongé dans une crise sanitaire et sociale inédite.

Les participants ont unanimement reconnu la nécessité de sauvegarder les emplois et donc de soutenir l’économie.

‘Les parties présentes ont salué les mesures prises par le gouvernement pour permettre aux entreprises de faire face à la situation et d'éviter un effondrement plus important de l’activité. Il faut tout mettre en oeuvre pour que la reprise économique soit au rendez-vous au plus vite’, a déclaré Gilbert Bawara.

Selon lui, il faut éviter de recourir à des licenciement et privilégier les mesures de chômage technique.