Travail décent : du mieux

Grâce à l’appui de la France et du BIT (Bureau international du travail), le contexte social s’est amélioré ces dernières années au Togo. Et c’est particulièrement vrai en ce qui concerne les TPE et les PME.

‘Ces entreprises ne sont pas encore suffisamment couvertes par les dispositifs visant à assurer le respect des principes et droits fondamentaux des travailleurs en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail’, explique Atissim Assih, le représentant du ministre du Travail.

Lancé en 2017, le projet baptisé ‘Gouvernance’ arrive à son terme

‘La fin du projet n’est pas la fin de nos actions ; nous dirons que c’est maintenant plus que jamais que nous devons œuvrer pour un travail décent’, déclare Loking Kondo, directeur de l’Emploi.

Cette initiative a couvert le secteur formel. Pour le business informel - majoritaire - des actions sont également menées, mais la réticence des acteurs est encore importante.