Allo, vous m'entendez ?

Depuis un mois, les Togolais ont la possibilité de signaler grâce un numéro vert, tous les cas supposés de corruption et d’actes inciviques de la part de policiers ou de gendarmes.

Des centaines d’appels ont été reçus au 1014 depuis le 27 août, indique le ministère de la Sécurité.

Les plaintes sont enregistrées et font l’objet d’une enquête pour éviter les dénonciations calomnieuses ou des vengeances personnelles.

Selon les autorités, ce 1014 est un moyen de lutter plus effacement contre les rackets dont pourraient être victimes des citoyens.

Il y a des policiers et des gendarmes corrompus. C’est une réalité, mais pas plus qu’ailleurs. Il faut cerner le problème et tenter d’y mettre fin.