De fortes pluies sont annoncées dans la région des Plateaux et Maritime. La météorologie nationale invite les habitants d’Atakpamé, de la vallée du Mono, de celle de Zio, de Lomé et ses environs à la plus grande prudence.

Ce phénomène n’est pas inhabituel, mais les inondations qui suivent constituent toujours un danger potentiel pour les habitants.

Les services de secours sont en alerte.