Civisme à double vitesse

Parmi les mesures barrières décidées par le gouvernement pour prévenir la propagation du covid-19, il y a l’interdiction des promenades ou des rassemblements sur la plage.

Une mesure qui commence à être respectée. C’est moins vrai en ville où l’on peut observer des petits groupes compacts discutant ou faisant des courses.

Les autorités multiplient les messages à la radio, à la télévision et dans les journaux. Des mises en garde et des conseils pour bloquer le virus et éviter la multiplication des contaminations.

Dans la population, les comportements sont partagés. Les adultes et les personnes âgées suivent scrupuleusement les conseils sanitaires. Mais de nombreux jeunes assurent que le virus ne les concernent pas et qu’ils n’ont pas l’intention de modifier leur mode de vie.

Si le Sénégal ou la Côte d’Ivoire ont opté pour un confinement de la population, le Togo a choisi une voie médiane. Ceux qui peuvent rester chez eux ou travailler à la maison doivent le faire; les autres doivent faire preuve de prudence en respectant les distances, en mettant un masque et en se lavant les mains le plus souvent possible.