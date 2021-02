Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle

Le Mercredi des cendres, premier jour du Carême, a lieu ce jour.

Il est marqué par l’imposition des cendres: le prêtre dépose un peu de cendres sur le front de chaque fidèle, en signe de la fragilité de l’homme, mais aussi de l'espérance en la miséricorde de Dieu.

On trouve déjà le symbolisme des cendres dans l’Ancien Testament. Il évoque globalement la représentation du péché et la fragilité de l’être. On peut y lire que quand l’homme se recouvre de cendres, c’est qu’il veut montrer à Dieu qu’il reconnaît ses fautes. Par voie de conséquence, il demande à Dieu le pardon de ses péchés : il fait pénitence.

Mais la pandémie contrarie ce rite cette année.

Le prêtre n’est pas autorisé à déposer les cendres sur le front des fidèles

En outre, pas de Chemin de croix le 2 avril.

La semaine sainte débutera le samedi 28 mars et se terminera le 3 avril.