Covid et protection de Dieu

L’Observatoire togolais des églises (OTE), un regroupement de fédérations religieuses, demande au chef de l’Etat d’autoriser la réouverture des lieux de culte.

Ils sont fermés depuis le 9 septembre en raison d’une hausse inquiétante des contaminations.

‘Nous condamnons cette décision, nous ne la partageons pas, on ne ferme pas la maison de Dieu. Par la constitution, le peuple togolais s’est mis sous la protection de Dieu. On ne peut pas être sous la protection de Dieu et fermer la Maison de Dieu’, a déclaré mardi le révérend Hermann Kokou Afandalo, président de l’OTE.

La fermeture des églises est un manque de considération envers Dieu, affirme-t-il.

Face à une terrible pandémie, les autorités n’ont pas beaucoup d’options.

Le variant Delta, beaucoup plus contagieux, a changé la donne. Ce sont tous les lieux de rassemblement qui sont concernés, bars, discothèques, églises, temples, mosquées …

Ces restrictions commencent, semble-t-il, à porter leurs fruits.

Depuis une semaine, le nombre de cas positifs est en baisse.