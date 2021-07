Davantage de traçabilité

Le gouvernement a décidé de suspendre jusqu’à nouvel ordre l’attribution et le renouvellement des agréments pour les ONG (organisations non-gouvernementales).

Les pouvoirs publics veulent y voir plus clair dans la foison d’associations créées au Togo. L’objectif est d’assurer un contrôle plus étroit de leur action et de leur financement.

Financements, réseau, audits. Il existe plusieurs critères qui permettent de témoigner de la bonne volonté d'une ONG et de sa fiabilité.

Les associations, comme toute organisation, ont des objectifs et des activités mais, par ailleurs, sont soumises à des contraintes légales ou budgétaires auxquelles elles doivent se conformer.