Délinquance : opération d'ampleur

La gendarmerie a mené jeudi et vendredi matin une vaste opération de lutte contre la délinquance dans la préfecture d’Agoé-Nyivé (région de Lomé).

Au total 86 personnes ont été interpellées, ont indiqué des services du procureur de la République

Cette intervention vise à protéger les populations et leurs biens dans un contexte où la recrudescence et la criminalité devient de plus en plus inquiétante, explique-t-on de source judiciaire.

‘Les personnes interpelées ont été conduites au fichier central de la gendarmerie nationale pour identification et enquêtes approfondies’, a précisé Yark Damehame, le ministre de la Sécurité.

Des véhicules, des motos, des armes à feu, des armes par destination et de la drogue ont été saisis.

L'opération se poursuit et sera élargie à d'autres quartiers.