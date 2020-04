Indépendance à minima

Le Togo célèbrera le 27 avril le 60e anniversaire de son indépendance.

Cette année, les festivités devraient être modestes en raison de la pandémie et des restrictions imposées pour freiner la propagation du virus.

La ville de Lomé a pavoisé la Place de l’indépendance où devrait se dérouler un dépôt de gerbe et le ravivage de la flamme le 26 au soir.

Quid du grand défilé civil et militaire le lendemain ? Peu probable qu’il ait lieu. De même, les réjouissances populaires se dérouleront à domicile. Bars, restaurants et maquis sont fermés et un couvre-feu est imposé dans certaines régions du pays.