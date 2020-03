L'aéroport de Lomé reste ouvert

L’aéroport international de Lomé est l’un des seuls à fonctionner en Afrique. Il accueille chaque jour des vols commerciaux, essentiellement opérés par Ethiopian Airlines à destination d’Addis Abeba, de New York et de Washington.

Asky, la compagnie régionale basée au Togo, a elle cessé ses opérations; l’espace aérien de la plupart des pays africains étant fermé. Idem pour Air Côte d'Ivoire, Air Sénégal et Air Burkina.

Air France, Brussels Airlines et la RAM ont arrêté les rotations vers Lomé il y a une semaine.

La poursuite de l’activité ne pose pas de problème à Dokisime Gnama Latta, le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile (ANAC).

‘Les mesures sanitaires sont appliquées avec la plus grande rigueur. Chaque passager à l’arrivée de pays à risques (Europe principalement) est testé et placé en quarantaine. Chaque passager quittant le pays ne pourra embarquer qu’après une prise de température. Plus de 38, c’est impossible’, a-t-il expliqué.

Pour le patron de l’ANAC et de l’aéroport, ‘Pour les vols en provenance d’Ethiopie ou de Chine où la pandémie fait moins de ravages, il n'y a pas d’inquiétude'.

Si les dispositions sanitaires sont bien appliquées, le Togo sera débarrassé du virus dans 2 mois, affirme M. Latta.