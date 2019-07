L'appli rickshaw pour Lomé et Cotonou

Le rickshaw Made in India

Lancée fin 2018, l’application GoZem permet de réserver un taxi-moto depuis son smartphone. Un peu comme Uber, Lyft ou Gett pour les voitures avec géolocalisation du client.

Le règlement des courses s’effectue en espèces ou via les services de paiement mobile de type Flooz et T-Money.

La société, qui a levé 900.000 dollars, vient d’étoffer son offre avec un service de transport en pousse-pousse (les rickwhaw indiens) à Lomé et à Cotonou (Bénin).

La nouvelle offre d'auto-rickshaw vient s'ajouter à ses services existants de moto-taxi, mais aussi de taxi voiture.

‘Nous sommes heureux d’offrir cette nouvelle option de transport à nos clients de Lomé et de Cotonou. Nous allons encore plus loin pour fournir aux clients ouest-africains des options de transport sûres, abordables et pratiques’, a déclaré Emeka Ajene, la directrice générale de Gozem.