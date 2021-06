La coke part en fumée

Plus de 55 kg de cocaïne ont été saisis par la douane depuis un an. A cela, il faut ajouter près de 5 tonnes de cannabis et 3,3 tonnes de psychotropes.Les stupéfiants ont été incinérés lundi à Lomé en présence du ministre de la Sécurité.

‘La lutte a payé mais il ne faut pas baisser les bras. On multiplie les stratégies pour mettre fin à ce trafic et les trafiquants aussi multiplient les stratégies pour ruser’, a déclaré Damehame Yark.

Le Togo n’est pas la destination finale, c’est une plateforme de transit pour les trafiquants.