La maîtrise d'oeuvre est indispensable

Pour bâtir ou rénover leur maison, rares sont les Togolais à faire appel à un architecte.

Inutile et coûteux, assurent-ils. Ils se trompent et peuvent se mettre en danger. Une maison construite sans respecter les normes peut conduire à la catastrophe.

L'Ordre national des architectes du Togo (ONAT), a appelé la population à faire appel aux professionnels

‘L’architecte, en optimisant la distribution, en rationalisant les travaux, fait faire d’importantes économies au propriétaire, de l'ordre de 20% au minimum’, explique Nicolas Kossi Akidjetan, le président de l’Ordre.

A Lomé et ailleurs dans le pays, il n'est pas rare de voir des maisons, et même parfois des immeubles, s’éffondrer car bâtis sans permis et sans architecte.