La police recommande la sobriété

Les fêtes de fin d’année riment souvent avec accidents dramatiques sur les routes. La police déploie les grands moyens pour sensibiliser les automobilistes, mais aussi pour les sanctionner, le cas échéant.

Cette période festive est souvent l’occasion de boire un verre de trop (ou plus). Prendre sa voiture ou sa moto en état d’ébriété est tout simplement irresponsable.

Les policiers veilleront à lutter contre l’alcoolémie au volant avec des barrages et des contrôles inopinés.

Les accidents de la route sont un fléau au Togo. Vitesse, non respect du code de la route, surcharge sont parmi les causes de nombreux décès chaque année. Et rien ne s’améliore en dépit des campagnes menées par la prévention routière.