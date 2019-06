Le Togo à la 108e place mondiale

Le Togo est à la 108e place (sur 163 pays) du Global Peace Index Report (GPI) publié cette semaine. Le pays accuse une baisse de 9 points par rapport à l’année dernière.

Il se situe désormais au même niveau que la Côte d’Ivoire, l’Ouganda ou le Burkina Faso.

En tête du classement, l’Islande et la Nouvelle Zélande.

Il s'agit de la 13e édition de ce rapport qui classe 163 Etats et territoires indépendants en fonction de leur niveau de paix.

Réalisé par l’Institut pour l’économie et la paix (IEP), le GPI est la principale mesure de paix dans le monde

L’étude couvre 99,7% de la population mondiale, à l’aide de 23 indicateurs qualitatifs et quantitatifs provenant de sources respectées, et mesure l’état de la paix en utilisant trois domaines thématiques: le niveau de sécurité sociétale, l'étendue des conflits nationaux et internationaux en cours et le degré de militarisation.