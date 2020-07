Le code de la route est fait pour être respecté

A priori, comprendre le fonctionnent et les règles des feux de signalisation ne semble pas très compliqué. Au rouge, on s’arrête; au vert, on démarre.

Mais ce principe de base du code de la route n’est pas respecté, déplore Jean-Claude David-Gnahoui, le président de la Prévention routière togolaise.

Avec la modernisation du réseau routier, notamment en zone urbaine, les feux de circulation ont fait leur apparition.

Quand ils fonctionnent - ce n’est toujours pas le le cas - rares sont les automobilistes et les cyclomotoristes à respecter les règles.

‘Il faut que ce désordre s'arrête', martèle Jean-Claude David-Gnahoui.

Il a raison, mais comment faire ? Mettre un policier à chaque intersection ? Impossible.

La solution pourrait être l’installation de caméras aux carrefours et l’envoi d’amendes aux conducteurs imprudents à partir de la photographie de la plaque minéralogique.

Un système déjà développé dans de nombreux pays.