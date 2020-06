Le modèle sanitaire libanais

Et si les autorités togolaises s’inspiraient des dispositions prises par le Liban pour accueillir les passagers à l’aéroport de Beyrouth.

Les vols commerciaux vers la capitale libanaise reprendront début juillet. Les mesures sanitaires sont strictes, mais permettent d’éviter une quarantaine largement dissuasive.

Selon une note du ministère des Transports et la direction générale de l’aviation civile, chaque passager devra être en possession d’un certificat émis par un laboratoire attestant d’un test PCR négatif 96h avant l’embarquement. Le document devra être remis à la compagnie aérienne lors de l’enregistrement.

A l’arrivée à Beyrouth, un second test PCR sera réalisé à la charge du passager (100 $). Les résultats seront communiqués 24h plus tard. En cas de résultat négatif, plus de quarantaine obligatoire.

L’aéroport de Lomé est toujours fermé. Mais des discussions se déroulent pour permettre sa réouverture en toute sécurité.

Des tests PCR négatifs seront sans doute exigés comme au Liban. Par ailleurs, un laboratoire est en cours d’installation dans la nouvelle aérogare pour s’assurer de la bonne santé des visiteurs, de l’isolement des cas suspects ou positifs.