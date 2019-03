Les Togolais sont plus heureux

Sommes-nous heureux ? L'Organisations des nations Unies (ONU) cherche depuis sept ans à répondre à cette question qui ne laisse personne indifférent.

Et la réponse est la même que l'an dernier. Les Finlandais sont le peuple le plus heureux au monde et ils sont suivis de près par les habitants d'autres pays du Nord de l'Europe, le Danemark, la Norvège, l'Islande.

En Afrique, le Togo se trouve à la 139e place (sur 156), entre la Zambie et l’Inde. Un classement qui peut sembler médiocre, mais l’enquête livre une information beaucoup plus intéressante.

Entre 2005 et 2018, l’indice du bonheur dans ce pays a bondi de manière significative. Les experts expliquent ces résultats par une amélioration de la situation économique, davantage de liberté, plus d’efforts menés contre la corruption et un meilleur contexte social.