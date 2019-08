Les crues menacent dans certaines régions

En raison des fortes pluies, certaines rivières enregistrent une forte montée des eaux depuis début juillet.

Dans certaines localités, le seuil est critique et menace les habitations.

C’est le cas à Kolokopé et Akaba ( Préfecture d'Anié), Agodzé et Amakpapé (préfecture de Haho), Agbetikpo, Louis Kondji, Batonou et Sésénou Kondji (préfecture de Bâs-Mono), Djagblé et Togblekopé (préfecture d'agoe-Nyivé), Baguida et Kpogan (préfecture du Golfe).

Le ministère de la Protection civile a invité la population à la plus grande vigilance et a donné des conseil de base : éviter les rives, ne pas se baingner, ni traverser en pirogue.

Pour le moment, aucune victime n’a été signalée.