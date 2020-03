Les municipalités protègent les habitants

La ville de Lomé et d’autres municipalités en région ont débuté des opérations de désinfection des lieux publics. Des équipes pulvérisent des produits chimiques sur les immeubles, les bancs, les panneaux de signalisation. Tous les supports sur lesquels le coronavirus peut s’accrocher plusieurs heures et contaminer la population.

Des mesures ont également été prises autour du grand marché de la capitale. Commerçants et clients sont priés de se laver les mains avant de pénétrer sur le site.

Ce dispositif est nécessaire, mais certainement pas suffisant pour se prémunir. Le respect des distances, le port d’un masque chirurgical et le recours à de l’alcogel et de l’eau et du savon permet de renforcer la protection.