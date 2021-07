Les opérateurs jouent la carte de la sécurité

Trois cartes SIM par opérateur, c’est le maximum désormais autorisé aux utilisateurs de lignes prépayées. Ce qui est déjà pas mal. 6 SIM pour quoi faire au juste?

Les clients rechargent électroniquement en fonction des promotions tarifaires du moment. Un élément qui complique la traçabilité des consommateurs.

La limitation imposée au Togo est destinée à lutter contre les trafics, les arnaques et le terrorisme,.

Moov Africa et Togocom ont justifié vendredi cette mesure.

‘Les gens se plaignent des escroqueries au niveau de Mobile Money. En limitant le nombre de cartes SIM à trois, on maîtrise à peu près la base de données, on sait la personne qui est derrière un numéro et ça peut faciliter les recherches’, explique Domoina Rakotondrabe, directrice des Affaires réglementaires à Togocom.

‘Cette disposition vient renforcer l'arsenal juridique afin d'inciter les abonnés des services mobiles à se conformer à l'obligation d’identification(…) qui s'aligne sur les normes réglementaires à l'échelon international. Au-delà, elle comporte un enjeu sécuritaire pour le pays, en ce sens qu'elle permettra de lutter efficacement contre les méfaits liés à l'utilisation des téléphones portables (vols, arnaques, usurpation d'identité, harcèlements, ... )’, indique Kadiri Ouro-Agora, directeur des Affaires à l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes).

Il y a également une volonté de prévenir la grande délinquance et le terrorisme.

Lors de l’achat d’une carte prépayée, il est théoriquement demandé une pièce d’identique dont une copie est envoyée à l’opérateur. Dans la pratique, c’est rarement le cas, sauf dans les boutiques des opérateurs.

Mais les réseaux de revendeurs indépendants ne sont pas trop regardants.

Autre problème, certains clients ont pris l'habitude de se brancher sur le réseau ghanéen. Un trafic de cartes SIM s'est développé ces derniers mois et il est facile de se procurer un numéro ghanéen et des cartes de recharge au grand marché ou au poste frontière d'Aflao.

Les abonnés auront jusqu’au 29 octobre pour se mettre en règle.