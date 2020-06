Les taxis n'en font qu'à leur tête

Théoriquement, les taxis ne sont pas autorisés à stationner en dehors des stations prévues à cet effet.

Dans la réalité, les chauffeurs s’en moquent. L'important pour eux est de choisir les endroits stratégiques pour charger le maximum de clients.

Ce stationnement anarchique est la cause de nombreux accidents, principalement dans la capitale. Et est la cause d’embouteillages.

Les responsables municipaux ont demandé à la police de faire respecter le règlement. Les taxis s’exposent à des amendes et à un retrait de leur licence.