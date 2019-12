Faure Gnassingbé a assisté dimanche au stade municipal de Lomé à la Journée nationale de reconnaissance à Dieu.

L'événement, organisé par le ‘Corps de Christ au Togo’, invite les fidèles à la prière.

Des pasteurs et évangélistes se sont relayés pour demander à Dieu de bénir le Togo et d'assister le pays dans le maintien de la paix et du vivre ensemble.

Présents également dans l’assemblée, le Premier ministre et les membres du gouvernement.