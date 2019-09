Menaces aux frontières

Les frontières de l’Afrique sont à la fois nombreuses et vulnérables.

Le cabinet britannique d’intelligence stratégique EXX Africa vient de publier un rapport sur ce thème.

L’étude se penche sur les principaux acteurs menaçants, la migration, les activités illicites, les organisations criminelles et les groupes terroristes.

EXX Africa analyse les différentes mesures locales, régionales et internationales pour atténuer chacune de ces menaces.

Pour que l’Europe, les Etats-Unis et d’autres régions puissent mettre un terme au trafic de substances illégales et de personnes, ainsi qu’à d’autres formes de flux transnationaux, il est nécessaire d’adopter une approche plus cohérente et collaborative, souligne le rapport.

Pour davantage d’impact, l’étude sera soumise à l’Assemblée générale des Nations Unies fin septembre à New York.