Une appli et un site

Le ministère du Développement à la base, a lancé lundi l’application ‘Léleng’. L’outil, disponible également via un site, est destiné aux jeunes et offre des aides pratiques et des opportunités de travail.

Aides à l’embauche, formations, accompagnements, volontariat, divertissement, culture.

L’appli ambitionne de centraliser les informations qui intéressent la jeunesse.