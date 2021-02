Quelle est la réelle contribution des volontaires ?

L'Agence nationale du volontariat (ANVT) et l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED) ont signé vendredi un accord de partenariat.

L’objectif est de collecter des informations sur la contribution des volontaires à l’économie nationale et au développement de façon plus générale.

Les données serviront d’aide aux politiques des pouvoirs publics dans ce domaine.

‘Nous disposons de très peu de données sur le volontariat et sa contribution réelle. C'est une chose que nous devons changer’, a déclaré Omar Agbangba, le directeur de l’ANVT.

Le programme de volontariat a été créé il y a 10 ans. 39.700 jeunes et moins jeunes ont bénéficié des différentes formes d’engagement sur le terrain.

Les volontaires sont affectés à des missions de développement et contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations les plus démunies.