Sécurité totale au port

Après le drame survenu au port de Beyrouth, le gouvernement togolais a décidé de créer une commission d'inspection des magasins portuaires de stockage des marchandises dangereuses.

'Les efforts doivent se concentrer sur la sécurité et la sûreté des installations portuaires par la veille et la surveillance', a indiqué Damehame Yark, le ministre de la Sécurité.

Le Togo va se conformer aux normes IMDG (code international des marchandises dangereuses.

Le 4 août, deux explosions d'une violence inouïe ont ravagé le port de Beyrouth et de nombreux quartiers de la capitale libanaise, faisant 171 morts, plus de 6.000 blessés, et entre 30 et 40 disparus, selon un bilan encore provisoire.

Selon la version officielle, l'explosion a été déclenchée par un incendie qui s'est déclaré à proximité d'un stock de 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium stockées au port depuis 2014, sans mesures de sécurité, de l'aveu même du Premier ministre sortant, Hassane Diab.