Soleil et poussière

Equiper le pays en énergie solaire, c’est bien, mais comment nettoyer des dizaines de milliers de panneaux photovoltaïques installés au dessus des lampadaires ou chez les particuliers ?

Un ingénieur togolais vient peut être de trouver la solution.

Yentaguime Lalle Nadjagou a mis au point une sorte de robot femme de ménage intégré à chaque panneau solaire.

Plus il est propre, plus il est efficace et plus sa durée de vie est longue. Donc des économies au bout du compte.

‘Ce système permet d’augmenter la durée de vie de la batterie puisque quand, les panneaux sont étouffés par la poussière, cela les empêche de charger la batterie et à long terme, ça endommage la batterie’, explique-t-il.

Son invention n’est pas adapté aux grandes centrales solaires, mais plutôt aux équipements domestiques (maisons, bureaux, éclairage public …).

Cette solution ingénieuse devrait être commercialisée dans les prochains mois.