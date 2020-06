Un nouvel engagement mondial contre le racisme

Décédé il y a quelques semaines, Edem Kodjo laisse en héritage sa Fondation Pax Africana.

Cette organisation est très active dans la médiation et la promotion de la paix en Afrique.

Elle vient de réagir à l’assassinat de George Flyod par un policier du Minnesota et son impact planétaire.

‘Un décès tragique de trop, lié à des errements raciaux que Pax Africana dénonce et condamne avec la dernière énergie. Rarement, dans l’histoire récente des USA et du monde, des populations dans divers Etats de la planète se seront autant mobilisées, spontanément, pour dénoncer des violences policières racistes et abjectes’, peut-on lire dans un communiqué.

Le caractère transnational de la vive dénonciation de la mort de George Flyod augure ainsi de la mise en route d’un nouvel engagement mondial contre un mal vieux de plusieurs siècles et qui n’a que trop duré aux USA et ailleurs dans le monde: le racisme, estime Pax Africana.