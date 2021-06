Un taxi, vite!

Commander un taxi en ligne, rien de plus simple. Un nouvel acteur vient de se lancer au Togo. Sur le principe d’un Uber, Lyft ou Gett, il suffit d’indiquer une adresse de départ et d’arrivée, de valider la commande et le chauffeur géolocalisé arrive rapidement.

Les voitures sont récentes et climatisées, précisent les promoteurs. La flotte est composée de 25 véhicules pour le moment.

Les clients peuvent commander une course ou décider d’un forfait pour une heure ou plus. A titre indicatif, les prix sont de 5.000 F pour l'aéroport et 2.000 F en centre ville.

______

Lomé Taxis