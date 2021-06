2.000 spectateurs seront autorisés à assister dimanche au stade de Kégué à la finale du championnat de D1.

Des places ont été envoyées gratuitement à des clubs; elles seront données à des fans ayant reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid.

Depuis plus d’un an, les manifestations sportives sont très réduites et n'accueillent pas de public.

La finale opposera Asko à Asck.

Le stade de Kégué (Lomé) a une capacité de 20.000 places.