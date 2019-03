Le Tour cycliste du Togo aura lieu cette année du 10 au 14 avril. Le parcours vient d’être rendu public par les organisateurs.

60 coureurs togolais (en six équipes), africains et européens participeront à cette épreuve, l’une des plus importantes d’Afrique de l’Ouest. Elle souffle ses 28 bougies.

______

Les étapes du Tour

10 avril: Lomé-Atakpamé (158km)

11 avril: Langabou-Sokodé (112km)

12 avril: Kanté-Défalé-Kara (62km)

13 avril: Kara-Tchamba (108km)

14 avril: Circuit final à Agoè (92km)