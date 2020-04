Eliminatoires de la CAN en septembre ?

Le Togo pourrait affronter l'Égypte, le Kenya et les Comores en septembre et en octobre pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021).

Les rencontres initiales ont été reportées en raison de la pandémie de covid-19.

‘Toutes les options sont sur la table et ce qui est sûr, c'est que la CAN est toujours prévue en janvier-fevrier 2021’, a déclaré Abdelmounaim Bah, secrétaire général par intérim de la CAF.

Le Togo avec 1 seul point est dernier du groupe G, les Comores ont 4 points, suivies de l’Égypte 2 points et du Kenya 2 points.