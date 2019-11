Kodjo Fo Doh Laba a toutes ses chances

La CAF a dévoilé la liste des 30 nominés pour le titre de joueur africain de l’année.

L'attaquant togolais Kodjo Fo Doh Laba figure dans la shortlist.

Il évolue avec la Renaissance sportive de Berkane dans le championnat du Maroc.

Son premier club a été Anges de Notsé.

Les CAF Awards célèbrent les acteurs du football africain qui se sont distingués au cours de l’année 2019.

La liste des candidats est établie par un panel de professionnels issus des médias et du milieu du football.

Elle présente plusieurs catégories de récompenses pour le football masculin et le football féminin, notamment: Joueur Africain de l'Année, Entraîneur Africain de l'Année, Espoir Africain de l'Année, Équipe Nationale Africaine de l'Année, But de l'Année, Africa Finest XI (onze type de l’année), Fédération de l'Année et plusieurs autres nouvelles catégories de récompenses qui honoreront des personnalités inspirantes et les contributions exceptionnelles au football africain.