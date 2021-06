Asko et Asck se sont qualifiés pour la finale du championnat de D1 qui se déroulera dimanche au stade de Kegué (Lomé).

Lors de la demi-finale retour disputée ce mercredi, les deux clubs ont décroché leur ticket en battant respectivement AS Togo (2-1) Port et AS OTR (4-0), un score sans appel.