Le FC Barcelone s'implante au Togo

Le FC Barcelone annoncé son intention de créer un centre de formation au Togo à l’instar de ce qui existe déjà au Maroc, En Egypte, en Zambie et au Nigeria.

‘Le Togo a une belle histoire en matière de football. L'installation d’un centre du club catalan permettra non seulement de former les entraîneurs locaux mais il permettra aussi de faire découvrir au monde entier des jeunes joueurs togolais très talentueux. Le championnat national pourrait aussi y trouver un certain dynamisme’, a déclaré Claude Emmanuel Ajavon, l'initiateur du projet et qui est également consul honoraire du Togo en Espagne.

Le centre formera les footballeurs et footballeuses âgées de 6 à 18 ans.

Guy Kossi Akpovy (G), président de la FTF et Claude Emmanuel Ajavon

La Fédération togolaise de football (FTF) travaille en étroite collaboration avec le FC Barcelone pour donner vie à ce projet.

L’ouverture est prévue en septembre prochain. Les premiers pensionnaires seront sélectionnés dès le mois d’avril.

L'école de formation de la Masia à Barcelone a accueilli des milliers de jeunes joueurs dont certains ont réalisé une carrière internationale exceptionnelle.

On peut citer Lionel Messi, Adrès Iniesta, Xavi, Carles Puyol, Cesc Fabregas, Piqué, Jordi Alba ou Sergio Busquets.