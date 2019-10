Les Eperviers n'ont qu'un but

Les deux matchs amicaux disputés en France la semaine dernière par les Eperviers ne se sont pas soldés par des scores exceptionnels. Un nul et une défaite contre deux équipes moyennes.

Pour Mathieu Dossevi, l'international togolais (Toulouse FC), l’essentiel n’est pas là. L’objectif est bien de décrocher une qualification à la CAN.

‘Le but, c’est de se qualifier. On n'a un groupe accessible avec l'Égypte, le Kenya et les Comores' a-t-l expliqué.

On veut le croire.

Le Togo affrontera au mois de novembre les Comores et le Kenya.