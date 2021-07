Les Jeux, malgré tout

Claire Akossiwa Ayivon s’est envolée jeudi pour Tokyo.

‘Je suis un peu stressée mais je pense que ça va aller. J’ai confiance en moi parce que j’ai travaillé dur pour arriver ici ; ce n’est pas face à l’épreuve maintenant que je vais relâcher ou me décourager’, a déclaré la championne d’aviron avant d’embarquer.

Elle prendra part à partir du 23 juillet aux Jeux olympiques.

Des épreuves sous cloche en raison de la pandémie qui bat son plein à Tokyo.

Les nouveaux cas de coronavirus ont atteint 1 308 dans la capitale japonaise jeudi, un sommet en six mois, alors que les craintes augmentent d’une éventuelle augmentation spectaculaire qui pourrait inonder les hôpitaux pendant les Jeux olympiques qui commencent dans huit jours.

Tokyo est sous un quatrième état d’urgence, qui a commencé lundi et oblige les restaurants et les bars à fermer tôt et à ne pas servir d’alcool pendant les JO.

En raison de l’état d’urgence à Tokyo et de la crainte d’une accélération des infections pendant les épreuves olympiques, les organisateurs ont décidé la semaine dernière d’interdire les fans pour la plupart des événements, à l’exception d’un nombre limité dans les lieux périphériques.