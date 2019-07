Les experts de la FIFA sont au Togo

La FIFA ne ménage pas ses efforts humains et financiers pour améliorer les conditions de fonctionnement du football en Afrique.

Le programme ‘FIFA FUTURO III’, dont bénéficie le Togo du 29 juillet au 9 août, permettra de former des instructeurs, des entraîneurs et des arbitres. Sont également prévus des sessions à l’attention des personnels administratifs et des médecins du sport.

Cette formation est assurée en coopération avec les équipes de la Fédération togolaise de football (FTF).

Depuis une dizaine d’années, de nombreux pays à travers le monde ont déjà profité de FUTURO III.